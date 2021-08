Zeker 65 doden door tientallen bosbranden Algerije: ‘Zoveel branden in een regio is geen toeval’

Algiers

Volgens de Algerijnse autoriteiten woeden er in meerdere provincies – in Algerije wilaya’s genoemd – grote branden. De Franstalige krant La Liberté telt in totaal 86 bosbranden, verspreid over zeventien provincies. Zeventien branden zouden inmiddels zijn geblust. Vooral de provincie Tizi Ouzou, ruim honderd kilometer ten oosten van Algiers, is zwaar getroffen.

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune schreef maandagavond al op Twitter dat 25 militairen waren omgekomen bij het in veiligheid brengen van inwoners uit de noordelijke regio Kabylië. De ‘martelaren’ redden volgens het staatshoofd meer dan honderd mensen ‘van de laaiende branden’. Hoe de soldaten zijn omgekomen, is niet precies duidelijk. Twaalf militair..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .