De branden zijn gedoofd, maar de problemen niet voorbij in Marmaris. Hoe moet het verder?

Marmaris

Aan de linkerkant van de Atatürkstraat staan groene bomen, aan de rechterkant vooral zwartgeblakerde stammen. Was deze weg er niet geweest, hadden de vlammen grote schade aangericht in Içmeler, net buiten Marmaris. Zafer Toker, beveiliger bij een groot resort aan de goede kant van de weg, zag het allemaal gebeuren. Een deel van het hotel vatte vlam, maar een week later is het grootste gedeelte weer in gebruik. Langzaam komen de gasten terug.

alleen nog as

De slingerende weg van Içmeler naar Turunç loopt dwars door iets wat ooit een dennenbos was. Van de hectometerpaaltjes is alleen nog as over. Om de paar meter staan jerrycans en flessen met water die werden gebr..

