Bedreigingen voor Afghanen die Nederland hielpen: ‘Je gezin is niet meer veilig: de keuze is aan jou’

Kabul

Met paniek in zijn stem vertelt een Afghaanse arts over het telefoontje dat hij vorige week kreeg van een anonieme beller. ‘Een onbekende man zei dat ik moet stoppen bij de organisatie waar ik voor werk. Omdat deze niet goed zou zijn voor moslims.’ De 56-jarige arts uit Kabul, die niet met zijn naam in de krant durft, zette voor Nederland onder meer het provinciale ziekenhuis op in Uruzgan, een opleiding voor vroedvrouwen en vele hulpposten in afgelegen dorpen. ‘Ik hielp mensen die zorg nodig hadden.’ Maar nu kreeg hij te horen: ‘Je moet moedjahedien worden en onze gewonde strijders gaan helpen. Je gezin is niet meer veilig: de keuze is aan jou.’

