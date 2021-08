Terdoodveroordeling Canadese drugssmokkelaar zet verhoudingen China en Canada verder op scherp

Peking

De timing is opmerkelijk: ineens vond de openbare aanklager in januari 2019 dat vijftien jaar cel voor Schellenberg te mild was. De rechters veroordeelden hem alsnog tot de doodstraf, een maand na de arrestatie van de financiële topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou, in Canada op verzoek van de Verenigde Staten. De Amerikanen beschuldigen de dochter van de steenrijke Huawei-oprichter Ren Zhenfei van het misleiden van de bank HSBC om via een aan Huawei gelieerd bedrijf de Amerikaanse sancties tegen Iran te omzeilen.

Nu de rechter in Vancouver op het punt staat een besluit te nemen over Mengs uitlevering, voert China stapsgewijs de druk op door Schellenbergs hoger beroep tegen het doodvonnis af te wijzen. Schellenberg zou ruim ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .