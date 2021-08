Na maandenlang steggelen heeft Biden zijn infrastructuurplan. Kosten: 1.000 miljard euro

De Amerikaanse regering heeft dinsdag met steun van enkele Republikeinse senatoren een enorm infrastructuurplan door de Senaat gekregen. Het is een doorbraak in het verdeelde Washington en voor velen het bewijs dat Democraten en Republikeinen wel degelijk kunnen samenwerken.

Washington

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag groen licht gekregen van de Senaat voor een prestigieus infrastructuurplan. De investering van 1.200 miljard dollar (rond de 1.000 miljard euro) moet de verouderde Amerikaanse bruggen, wegen, vliegvelden en spoorwegen moderniseren. ‘De openbaarvervoerssystemen van ons land zijn niet naar behoren en dat moet veranderen’, schreef de president dinsdag op Twitter.

Joe Biden noemt de deal ‘historisch’, omdat die tot stand kwam met de hulp van Republikeinen. Dat betekent iets in het sterk gepolariseerde politieke klimaat van de VS. Eerder zei Biden dat de deal het bewijs is dat de Amerikaanse democratie werkt, dat Washington werkt.

maandenlange debatten

Om de p..

