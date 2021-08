Robot krijgt kunstmatige ‘huid’ die van kleur kan veranderen

Zuid-Koreaanse wetenschappers hebben een kunstmatig omhulsel voor een robot gemaakt dat van kleur kan veranderen. Het systeem zorgt voor een kameleonachtige camouflage. De ‘huid’ is opgebouwd uit een aantal lagen met vloeibare kristallen, die bekend zijn van lcd-schermen.

Seoul

Via een netwerk van zilverdraadjes is het mogelijk om de kristallen in de verschillende lagen een bepaalde kleur te geven.

De huid is op een zogeheten ‘zachte robot’ geplaatst, die bovendien is voorzien van sensoren die de kleur van de ondergrond meten. Op die manier kan de robot opgaan in de omgeving. De kleuren kunnen snel wisselen, zodat een bewegende robot voortdurend de juiste camouflagekleuren aanneemt.

Een prototype van de robot-kameleon werkt al goed, maar de onderzoekers willen het systeem nog verder verfijnen zodat de robot ook complexere kleurpatronen kan aannemen.

De eerste resultaten zijn dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

