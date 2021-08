Stijgende zee bedreigt kuststeden

Genève

Een van de grootste steden van Afrika, Lagos, met ongeveer 22 miljoen inwoners een van de snelst groeiende steden ter wereld, zou over vijftig jaar weleens kunnen zijn verdwenen. Weggespoeld, door een stijgende zee en een eroderende ondergrond. ‘Dit angstaanjagende scenario lijkt de autoriteiten niets te schelen’, schrijft de Nigeriaanse Guardian in een bijtend commentaar van de hoofdredactie. ‘Het komt neer op officiële nalatigheid en plichtsverzuim.’ Want Lagos weet allang wat het te wachten staat. Het Klimaatrapport van het VN Klimaatpanel is de afgelopen jaren voorafgegaan door verschillende deelstudies. De herhaalde conclusies ervan: grote kuststeden worden ern..

