Ursula von der Leyen: ‘Europa neemt het voortouw in de strijd tegen de klimaatverandering’

Verwoestende overstromingen in China, België, Duitsland en Nederland, branden in Griekenland, extreem hoge temperaturen in Canada en een smeltende permafrost in Siberië. Deze natuurrampen maken volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, duidelijk dat de strijd tegen de klimaatverandering een wereldwijde inspanning vraagt. ‘Met de Europese Green Deal neemt Europa het voortouw.’

Brussel

Von der Leyen reageert in een exclusief schriftelijk interview met de Franse krant La Croix op het IPCC-klimaatrapport dat maandag verscheen.

Het IPCC-rapport is verontrustend. Wat gaat Europa doen?

‘Het is zaak snel te handelen. Ik heb in België de steden bezocht die onlangs door overstromingen werden geteisterd. Dat was een pijnlijke herinnering aan het feit dat dit soort weersomstandigheden steeds vaker voorkomen, overal ter wereld. De stijgende kosten van de klimaatverandering kunnen we ons niet langer veroorloven.

Het is mijn topprioriteit om voor 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Elf dagen na het begin van mijn mandaat in 2019 heb ik de Green Deal gepresenteerd. Deze klimaatdoelstelling is door..

