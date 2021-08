‘Kidnap-epidemie’ in Nigeria: al bijna duizend schoolkinderen zijn ontvoerd

In het noorden van Nigeria zijn dit jaar al bijna duizend schoolkinderen en studenten ontvoerd. Een verloren generatie dreigt, nu de lesbanken steeds onveiliger blijken.

Kaduna

De ontvoering begin juli van zo’n 140 leerlingen van de Bethel Baptist High School is het jongste voorbeeld dat aantoont dat gewapende bendes in Nigeria leerlingen als een van hun voornaamste inkomstenbronnen zien.

Ouders in het land nemen momenteel een groot risico als ze hun kinderen naar school sturen. Volgens cijfers van UNICEF zijn bij massale kidnappings dit jaar al bijna duizend basisschoolkinderen en studenten ontvoerd, een ongekend hoog aantal. Een deel van hen is inmiddels ontsnapt, of vrijgelaten nadat hun families losgeld hadden betaald. Sommigen zijn door hun ontvoerders vermoord. Zo’n tweehonderd kinderen worden nog steeds vermist.

De meeste ontvoeringen vinden plaats in de noordwestelijke staat Kaduna. De dad..

