Woede na bevalling kindbruid

In Zimbabwe is grote verontwaardiging ontstaan nadat een veertienjarig, getrouwd meisje tijdens haar bevalling in een kerkgebouw overleed. ‘De meisjes in deze gemeenschap worden vanaf hun tiende jaar voorbereid op een huwelijk.’

De Zimbabwaanse tiener Sahumani was een van de honderden meisjes die vorig jaar zwanger raakten in de lockdown. Â In Zimbabwe is de minimumleeftijd waarop iemand mag trouwen niet wettelijk vastgelegd.Â

Harare

‘De kerk zou een veilige plek voor jonge meisjes moeten zijn. Dat Memory Machaya juist daar overleed, is ontzettend verdrietig en verontrustend’, zegt de Zimbabwaanse Ekenia Chifamba. Ze is oprichter van Shamwari Yemwanasikana, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor de rechten en emancipatie van meisjes.

Het tragische verhaal van de veertienjarige Memory Machaya doet in Zimbabwe momenteel veel stof opwaaien. Volgens lokale berichtgeving werd het meisje op de leeftijd van dertien jaar gedwongen te trouwen met een meerderjarige man. Ze overleed op 15 juli tijdens de bevalling van haar eerste kind, een zoon. Dat gebeurde in een gebouw van de Apostolische Kerk, in de Marange-regio in het oosten van het land.

