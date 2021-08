Alleen met een gezondheidspas naar de Franse discotheek: ‘Hebben er toch tien besmettingen uitgepikt’

Voor een groot deel van het Franse leven geldt vanaf deze week een aangescherpt deurbeleid: wie naar een café of restaurant wil, moet een ‘gezondheidspas’ laten zien. Terwijl toeristen zich in lange rijen opstellen voor testlocaties, protesteren tegenstanders in Montpellier tegen ‘het einde van de vrijheid’.

'Laten we onze beulen en hun machthebbers aan de kant zetten', staat er op dit bord, een leus uit de Franse revolutie. Het protest in Montpellier is tegen verplichte vaccinatie voor bepaalde werknemers en de verplichte gezondheidspas.

Montpellier

Het feest moet nog beginnen, maar in de partytent voor discotheek l’Entrepôt wordt eerst nog zenuwachtig gesnoven. Het is de reflex van iedere bezoeker die de testtent binnenstapt: nerveus de neus ophalen voordat het wattenstaafje naar binnen glijdt. In moordend tempo worden ze uit de rij gehaald, aan een van de picknicktafels gezet en routineus gerustgesteld. ‘Ontspan, diep ademhalen, daar gaat-ie.’ Even later kan de nacht beginnen.

Met zijn team van acht studenten, die allemaal geneeskunde of farmacie studeren, maakt Moufid vannacht een zorgeloze dansvloer vol reggaeton en afrobeats mogelijk. Wie naar binnen wil bij l’Entrepôt moet een pass sanitaire (gezondheidspas) tonen - de Franse verzamelnaam voor een bewijs van..

