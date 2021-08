Terugblikken op de wateroverlast: ‘België is niet goed georganiseerd om grote crises het hoofd te bieden’

Antwerpen

Allereerst: hoe staat het er nu voor met de situatie in België?

‘We zitten in de fase van wederopbouw. Er is ontzettend veel leed. Zeker 36 mensen zijn overleden. En de schade is gigantisch. Tienduizenden gezinnen hebben hun huis verloren of kunnen daar nog altijd niet in. Voor hen moet opvang geregeld worden. De Vesdervallei, ten zuidoosten van Luik, lijkt momenteel wel een oorlogsgebied. Huizen zijn in elkaar gezakt door de kracht van het water. Spoorbanen zijn weg. In meer dan tweehonderd dorpen in Wallonië is er schade. Dat is ongeveer de helft van het land. Begin daar maar eens aan.’

Inwoners spreken van chaotische toestanden rondom de hulpverlening. Wat is er misgegaan?

‘Wij zijn niet goed georganiseerd om grote crises het ho..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .