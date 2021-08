Waarom de bosbranden in Europa dit jaar erger zijn dan andere jaren

Elk jaar zijn er in Italië, Griekenland, Albanië en Turkije bosbranden, maar dit jaar is het erger. Hoe komt dat? Wetenschappers wijzen op de klimaatverandering.

Brussel

Tot en met vorige week is er in Europa 55 procent meer aan oppervlakte verbrand dan het gemiddelde over de afgelopen twaalf jaar. Dat heeft de European Forest Fire Information System berekend.

Deze EU-organisatie, die samenwerkt met de brandweer in de lidstaten, merkt op dat de bosbranden die nu in Zuid-Europa woeden, heftiger en omvangrijker zijn dan voorheen. Elk jaar zijn er in Italië, Griekenland, Albanië en Turkije bosbranden, maar dit jaar is het erger. Wetenschappers twijfelen er niet meer aan dat die vuurzee mede wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Naast branden die zijn veroorzaakt door bliksem of brandstichting, wordt het vuur aangewakkerd door droogte en extreme hitte. In Griekenland piekte de temperatuur vorige w..

