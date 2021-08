Boze Turken helpen de vele bosbranden te blussen. ‘We worden in de steek gelaten’

In Turkije zijn er sinds ruim een week op meer dan tweehonderd plekken bosbranden. De landelijke overheid reageerde laat en gemeentes hadden niet genoeg materiaal. Daarom vechten in de zuidelijke provincie Muğla dorpelingen en vrijwilligers tegen het vuur, gewapend met flessen water en kleine brandblussers.

Köyceğiz

Het acht uur in de ochtend. Op het plein in een klein dorp vlakbij de plaats Köyceğiz worden brandblussers, helmen, handschoenen, overalls en harken uitgedeeld aan vrijwilligers uit heel Turkije. Brandweerwagens uit Istanbul en Bursa komen langs met gillende sirenes. Een truck neemt de vrijwilligers mee de rook in, richting het vuur in de bergen.



Brandblussers en ander materiaal wordt uitgedeeld op het dorpsplein. - beeld Ingrid Woudwijk

‘Deze branden laten zien dat wij totaal niet voorbereid zijn, we hebben gefaald’, zegt Seda Sarikol (38). Ze woont in de buurt en wilde helpen bij het blussen van de branden. Omdat ze niet de juiste uitrusting had liep ze brandwonden op en werd vergiftigd door de rook. ‘Ze sturen mensen met coronam..

