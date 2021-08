Oplaaiend vuur

Een blushelikopter vliegt - terwijl de zon ondergaat - achter een kruis dat bovenop een klooster staat in Kryoneri, ten noordoosten van de Griekse hoofdstad Athene. Meer brandweerlieden en ondersteuning vanuit de lucht zijn toegevoegd aan het gevecht tegen de heropleving van de bosbranden in het gebied. In totaal worden negen helikopters en vier vliegtuigen ingezet bij het bestrijden van het vuur vanuit de lucht. De politie heeft het verkeer in de omgeving stilgelegd. In het Tatoi-bos staat ook het voormalige zomerpaleis van de vroegere koninklijke familie van Griekenland. Het opnieuw oplaaien van het vuur, vanwege de wind en de extreem hoge temperaturen, heeft ook geleid tot nieuwe evacuaties in het gebied rondom Athene.

(beeld epa / Kostas Tsironis)