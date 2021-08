Verenigde Staten en China wiebelen op schulden en zien betalingsachterstanden oplopen

De kredietschulden van de Amerikaanse burgers zijn in snel tempo tot recordhoogte gestegen. In de andere grootmacht, China, zijn het juist lokale overheden die hun schuldengaten met nieuwe schulden proberen te dempen. In beide landen lopen de betalingsachterstanden op.

New York – Peking

Het jongste kwartaalrapport van de Federal Reserve Bank in New York begint droog en feitelijk. ‘Het rapport laat zien dat de totale schuld van de huishoudens in het tweede kwartaal van 2021 is gestegen tot 14,96 biljoen dollar’ - ruim 12,5 biljoen (12.500.000.000.000) euro.

Maar de stijging van privé-schulden is de grootste sinds het tweede kwartaal van 2007, tekent de Federal Reserve Bank aan. Het is een verwijzing met een bijsmaak: het tweede kwartaal van 2007 is het moment dat de grote financiële crisis in de VS begon.

Net als toen vormen ook nu hypotheken de hoofdmoot van de schulden. En die markt is hectisch. ‘Een kolossaal deel van 44 procent van de uitstaande hypotheekschulden is het afgelopen jaar gecreëerd, d..

