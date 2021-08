Rebellen bezetten heilige plek Ethiopische christenen: ‘Veiligheidssituatie is zorgwekkend’

Rebellen in de Ethiopische deelstaat Tigray hebben de in de rots uitgehouwen Ethiopische stad Lalibela bezet.

Ethiopische pelgrims komen samen in de St. George kerk in Lalibela. Die stad, bekend om de uit rotsen gehouwen kerken, is in handen van rebellen.

Lalibela

De stad in Noord-Ethiopië, die op de werelderfgoedlijst staat, geldt als een heilige plek voor miljoenen orthodoxe christenen, en wordt wel het ‘tweede Jeruzalem’ genoemd. De plaats in de regio Amhara is de thuisbasis van elf kerken die in de twaalfde en dertiende eeuw volledig uit rotsen zijn gehouwen. Lalibela is in 1978 door Unesco aangemerkt als werelderfgoed.

Bewoners van Lalibela zouden zijn gevlucht. De loco-burgemeester van het stadje, Mandefro Tadesse, vertelde aan de BBC dat de stad inmiddels volledig is ingenomen door de rebellen. Er zou niet zijn geschoten, maar Mandefro zegt zich grote zorgen te maken over de veiligheid van de historische kerken. ‘Dit is werelderfgoed..

