Ook als orthodox christen is Russische opposant Navalny gewetensgevangene

Enkele maanden lang wilde Amnesty International niet opkomen voor de Russische opposant Aleksej Navalny, op grond van zijn nationalistische en vooral zijn xenofobe uitlatingen in het verleden. Maar ook nu hij weer geldt als ‘gewetensgevangene’, valt op hoe Russisch Navalny is, juist als orthodox christen.

Op 15 september 2012 sprak Alexander Navalny over zijn geloof tijdens een protestbijeenkomst in Moskou onder het motto 'Voor Rusland, zonder Putin'.

‘Wie ligt er in een gewaad, kaal en gebrild op bed met de bijbel in zijn handen? Ik. Met de bijbel, want dat is het enige boek waar ik de afgelopen weken de hand op heb weten te leggen. En op bed omdat ik een hongerstaking heb afgekondigd.’

De aantekening is van Aleksej Navalny, vanuit zijn cel in de strafkolonie IK-2 in Pokrov, 100 kilometer ten oosten van Moskou. Het citaat komt voor in De boom van de hoop. Navalny in de traditie van onrecht in Rusland, een van de twee boeken over de verwoede bestrijder van Putin en het Kremlin, die onlangs in het Nederlands uitkwamen.

De 45-jarige Russische opposant vertoeft daar sinds 15 maart. Hij moet nog zitten tot augustus 2023. Maar drie oude en vier nieuwe strafzaken kunnen gemakkelijk tot ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .