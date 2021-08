Frankrijk mag vaccinatie voor zorgpersoneel verplicht stellen, en tonen gezondheidspas mag geëist worden in horeca en vervoer

In de strijd tegen het coronavirus mag Frankrijk vaccinatie voor zorgpersoneel verplichten. Ook de plicht om een gezondheidspas te tonen, die maandag uitgebreid wordt naar horeca, ziekenhuizen en langeafstandsreizen met bus, trein of vliegtuig, is in overeenstemming met de grondwet.

Parijs

Dat heeft de Franse Constitutionele Raad donderdag geoordeeld. Het gaat om de meest omstreden maatregelen sinds het begin van de coronacrisis. Sinds president Emmanuel Macron de plannen aankondigde in zijn speech op 12 juli gingen Fransen herhaaldelijk en in grote aantallen de straat op. Afgelopen weekend was de opkomst het grootst, met ruim 200.000 demonstranten in heel Frankrijk. Tegenstanders zien de vaccinatieplicht en de ruimere toepassing van de gezondheidspas (die een volledige vaccinatie, een negatieve testuitslag, of het bewijs van herstel aantoont) als een te grote inbreuk op de vrijheid, die bovendien een scheidslijn zouden creëren tussen de Fransen.

Maar de Raad keurde vandaag het overgrote dee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .