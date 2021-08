Australië compenseert Aboriginals

Canberra

De Australische premier Scott Morrison kondigde donderdag in het parlement zijn plannen aan: met een pakket van in totaal zo’n 680 miljoen euro hoopt hij de schrijnende ongelijkheid in zijn land tussen de inheemse en niet-inheemse Australiërs enigszins terug te dringen. Een belangrijke component daarvan vormen de langverwachte herstelbetalingen aan Aboriginal-kinderen van de zogeheten ‘gestolen generaties’.

Tussen 1910 en 1970 zijn zo’n 100.000 kinderen van Aboriginals en bewoners van de Straat Torreseilanden bij hun families weggehaald. Zij werden onder het gezag van de staat geplaatst en belandden grotendeels in heropvoedingskampen om ‘beschaving’ bijgebracht te krijgen. Het idee was dat dit de enige manier ..

