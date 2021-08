Mexico klaagt Amerikaanse wapenfabrikanten aan wegens smokkel van miljoenen illegale zware vuurwapens

Mexico-Stad - Boston

De bedoeling van Mexico is de aandacht te vestigen op de schade die het land en de mensen hebben geleden door de smokkel van veel zware Amerikaanse wapens richting Mexicaanse misdaadkartels. ‘De rechtszaak is een van de onderdelen van de brede strategie van de Mexicaanse regering om georganiseerde misdaad en het gewapende geweld in het land te bestrijden’, aldus een verklaring van de regering.

Het land wordt al jaren geteisterd door zware criminaliteit, waarbij de onderlinge strijd van drugs- en andere misdaadkartels en hun wraakacties richting lokale politici, politie, rechters, journalisten en ook gewone burgers ieder jaar duizenden slachtoffers eisen. Het centrale argument in de aanklacht is vol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .