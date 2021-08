Op zoek naar 1,8 miljoen verdronken slaven. ‘Ze zijn gewoon verdwenen en we weten niks over hen’

Nashville

‘Het was net of ik hun stemmen kon horen. Het geschreeuw, het lijden en de pijn van al die individuen die aan armen en benen werden geketend, om vervolgens om te komen bij een verwoestende gebeurtenis.’

De ervaren duiker Kamau Sadiki vertelde onlangs aan CNN hoe een golf van emotie hem overspoelde toen hij in 2015, als onderdeel van een groot zoekteam, een deel van het wrak van São José Paquete Africa vond. Het schip zonk in 1794 voor de kust van Kaapstad. Aan boord: meer dan vijfhonderd slaven uit Mozambique, tegen hun wil op weg naar Brazilië. Vermoedelijk kwam ongeveer de helft van hen tijdens de schipbreuk om. ‘Ik wilde helpen om hun verhaal te vertellen en hun verstomde stemmen in de geschiedenisboeken te krijgen’, zei..

