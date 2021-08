Honderden vluchtelingen vast op zee: ‘Onhoudbare situatie’

Berlijn

In een gezamenlijke operatie hebben de reddingsschepen afgelopen zondag vierhonderd mensen gered, die in een overvolle boot ronddobberden in Tunesische wateren. Na diverse reddingsacties vorige week heeft de Sea-Watch 3 nu in totaal 257 gasten aan boord, terwijl de Ocean Viking rondvaart met 553 vluchtelingen. Volgens Sea-Watch verkeren nog zeker achthonderd mensen in boten op open water. De organisatie roept de Italiaanse en Maltese kustwacht op om deze mensen te redden.

Een medewerker van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch aan boord van het schip zegt op Twitter dat maritieme autoriteiten hen de afgelopen dagen in de steek hebben gelaten. Zeven mensen die in levensbedreigende toestand verkeerden, zijn wel geëvacueerd van het sch..

