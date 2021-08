‘Aantal coronadoden ligt 1,4 keer hoger dan tot nu toe gerapporteerd’

Een man graaft een nieuw graf op een begraafplaats in Dakar. Met een derde golf van COVID-19 die Senegal treft, zien begraafplaatsen een verdubbeling van het aantal begrafenissen.

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van de Israëlische econoom Ariel Karlinsky en onderzoeker Dmitry Kobak van de Universiteit van Tübingen naar de coronasterfte in 103 landen. Hun onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Elife.

De onderzoekers constateren dat het officiële aantal coronadoden in veel landen te laag is, omdat de sterftecijfers – die sinds corona hoger liggen dan normaal – veel harder zijn gestegen. Op basis van deze ‘oversterfte’ concluderen Karlinsky en Kobak dat het werkelijke aantal sterfgevallen door corona 1,4 keer hoger ligt dan landen tot nu toe hebben gerapporteerd. Dat betekent dat het wereldwijde aantal coronadoden niet 4,2 miljoen is, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie ..

