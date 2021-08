Noodhulp voor Libanese volk

Beirut

De herdenkingen van de mega-explosie in de haven van Beiroet, woensdag precies een jaar geleden, zijn uitgelopen op demonstraties en confrontaties. Inwoners zijn woedend dat nog niemand ter verantwoording is geroepen voor de ontploffing van tonnen ammoniumnitraat die onveilig waren opgeslagen in een loods. Een deel van de stad werd vorig jaar grotendeels vernield, 210 mensen kwamen om. De oproerpolitie zette traangas en wapenstok in toen demonstranten het regeringsgebouw wilden bestormen. Voor de explosie kampte Libanon al met een economische en politieke crisis. Kort na de ramp was internationaal al 280 miljoen euro ingezameld. Omdat de situatie verder is verslechterd, organiseerden de VN woensdag een internationale donorconferent..

