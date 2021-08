VS nemen voortouw in donatie vaccins aan arme landen en staan half miljard doses af

De Verenigde Staten hebben 110 miljoen doses vaccins gedoneerd aan arme landen, liet president Joe Biden dinsdag weten. En er komen er nog meer aan. Eind deze maand beginnen de VS met het verzenden van nog eens 500 miljoen vaccins aan landen in nood.

Amsterdam

‘Democratieën kunnen leveren’, zei Joe Biden dinsdag tijdens een toespraak vanuit het Witte Huis. Hij doelde daarmee op de 110 miljoen doses coronavaccins die de VS hebben geleverd aan 65 arme landen. Biden spreekt van een ‘mijlpaal’. China doneerde tot dusver ruim 24 miljoen doses. De EU ligt daar nog ver achter met nog geen 8 miljoen gedoneerde vaccins.

En dit is pas het begin, voegde Biden eraan toe. Eind augustus beginnen de VS met het verzenden van een half miljard Pfizer-vaccins naar honderd arme landen. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de donaties. ‘We leveren zelfs vaccins aan landen waarmee we problemen hebben’, zei Biden. In juni 2022 moet alles geleverd zijn.

Ook werkt de Amerikaanse regering aan plannen om migran..

