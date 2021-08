De wereld van Trump en zijn macht in de Republikeinse Partij van binnenuit

De machtspositie van voormalig president Donald Trump in de Republikeinse Partij is nog ongebroken en hij gaat die ten volle benutten. Hij activeert daarvoor zijn volgers via zijn politieke actiecomité Save America. Het Nederlands Dagblad volgde zijn campagne richting zijn trouwe aanhangers van binnenuit: ‘Als ik nu president zou zijn, dan ...’

Bedminster – Beverly

‘Jij bent geselecteerd voor de Officiële Trump Erelijst!’ De mail, in vette letters en met een foto van een wijzende Donald Trump, is een van de vele berichten waarmee Trump de afgelopen maanden zijn volgers heeft bestookt. De meeste ervan eindigen met nog een boodschap, opnieuw in vette letters: ‘We vechten tegen de FAKE NEWS media, hun Democratische partners en de Big Tech die ons allemaal willen zien falen’. In het jongste bericht is de tekst heel persoonlijk, zoals in veel van de berichten: ‘Vriend, President Trump weet dat JIJ er vanaf dag één bij was’.

JIJ en IK

Sinds een maand worden de berichten intenser en komen ze vaker, tot drie per dag. He..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .