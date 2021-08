Jaar na ramp in Beiroet vooral onduidelijkheid

Een jaar na de explosie in Beiroet is er nog steeds geen duidelijkheid wie precies nalatig is geweest bij de opslag van het ammoniumnitraat in een daarvoor ongeschikte loods.

Een jaar na de ontploffing is de schade in de haven nog duidelijk zichtbaar.

Beiroet

In de Libanese hoofdstad wordt vandaag de enorme explosie in de haven herdacht, die op 4 augustus 2020 tot op 240 kilometer te voelen was. Bij de ontploffing kwamen 218 mensen om het leven. Persbureau Reuters kreeg brieven in handen van veiligheidsfunctionarissen, die enkele weken voor de explosie al aan de president verstuurd waren, met de dringende oproep het explosieve materiaal direct uit de haven weg te halen. Het Libanese kabinet trad vlak na de explosie af.

Maar het land, dat al decennia in een politieke impasse zit en de hakken steevast diep in het zand zet als het gaat om enige vorm van verandering, heeft nog geen nieuw kabinet kunnen vormen. Mede om die reden waren er in oktober 2019 al grootschalige protesten in he..

