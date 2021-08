Oekraïense autoriteiten starten moordonderzoek naar de dood van Belarussische opposant Vitali Sjisjov

Politie en justitie in Oekraïne behandelen de dood van de Belarussische opposant Vitali Sjisjov als ‘moord met voorbedachte rade’. Volgens het Wit-Russische Huis in Oekraïne was de KGB dader.

Kiev

Zo staat het geformuleerd in art. 115 van het Oekraïense wetboek van strafrecht. De Oekraïense autoriteiten houden alle opties open, maar er is niemand die gelooft in zelfdoding. De 26-jarige activist werd dinsdagmorgen vroeg gevonden in een park in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij was maandag gaan joggen en kwam niet meer thuis. Vrienden zeggen dat de Oekraïense staatsveiligheidsdienst hem hadden gewaarschuwd voor mogelijke ontvoeringen of aanslagen.

Sjisjov woonde tot september 2020 in Rechitsa, een stadje in het zuidoosten van Belarus. Hij richtte na zijn vlucht het Wit-Russische Huis in Oekraïne op (BDU) dat hulp verleende aan mensen die Belarus wilden ontvluchten na in de problemen te zijn geraakt door demonstraties of..

