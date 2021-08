Miljoenen Amerikanen riskeren huisuitzetting na aflopen uitzettingsverbod

Amerikanen protesteren tegen huisuitzettingen in New York City.

Washington

In september 2020 stelde de Amerikaanse gezondheidsdienst, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), een nationaal moratorium op uitzettingen in. Het verbod moest huurders tijdens de coronapandemie beschermen en een coronauitbraak onder uitgezette huurders voorkomen. Afgelopen weekend verliep het moratorium, waardoor huurders weer op straat gezet kunnen worden.

Begin juli gaven 3,6 miljoen Amerikanen aan, het risico te lopen om binnen de komende twee maanden uit hun huis te worden gezet. En al in maart liepen volgens Amerikaanse overheidscijfers 6,4 miljoen huishoudens, met in totaal ruim vijftien miljoen gezinsleden, achter met de betaling van hun huur. Het CDC waarschuwt dat uitzettingen op dit moment kunnen leiden ..

