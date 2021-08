Is een derde coronaprik nu al verantwoord? ‘Stuur die derde vaccins naar arme landen’

Na Israël lijkt ook Groot-Brittannië zijn kwetsbare burgers een derde coronaprik te gaan geven, terwijl arme landen vaak nog moeten beginnen met vaccineren. Dat is wrang, vindt ontwikkelingseconoom Maarten Voors. ‘Het is veel efficiënter om in lage-inkomenslanden te investeren.’

Wageningen

Zo’n 32 miljoen Britten komen vanaf september in aanmerking voor een derde coronavaccinatie, meldde de Britse krant The Telegraph zondag. Volgens de krant zouden er dan wekelijks 2,5 miljoen extra prikken kunnen worden gezet bij kwetsbare mensen en vijftigplussers. Vanwege de snelle verspreiding van de deltavariant kunnen zestigplussers in Israël sinds zondag ook kiezen voor een extra vaccinatie. Het Nederlandse kabinet besluit waarschijnlijk in het najaar, na een advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad, of volledig gevaccineerde mensen een extra prik moeten ontvangen om beter beschermd te zijn tegen het virus.

Een derde prik is tegen de zin van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Directeur-g..

