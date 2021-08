Extra Russische troepen richting Afghanistan tegen opmars van de taliban

Rusland stuurt extra troepen naar de grens met Afghanistan om daar deel te nemen aan de al eerder aangekondigde militaire oefeningen met het Tadzjiekse en Oezbeekse leger. Moskou is bezorgd over de opmars van de taliban na het vertrek van westerse – voor het merendeel Amerikaanse – troepen uit Afghanistan.

Een markt in de Afghaanse stad Helmand die werd gesloten omwille van de opmars van de taliban. Rusland is bezorgd hierover.

Moskou

Het ministerie van Defensie in Moskou maakte bekend dat er nu 1.800 Russische militairen naar Tadzjikistan worden gestuurd voor de oefening die later deze week begint. Rusland doet ook mee aan militaire manoeuvres in Oezbekistan, die tegelijkertijd plaatsvinden.

De militaire oefeningen tonen aan hoe bezorgd Rusland is over de snelle opmars van de taliban sinds de Amerikanen en hun bondgenoten zich na bijna twintig jaar uit Afghanistan begonnen terug te trekken. De aftocht van de Amerikaanse troepen is inmiddels vrijwel voltooid, op een paar honderd man na die de Amerikaanse ambassade in Kabul beveiligen.

De afgelopen weken hebben de taliban de controle gekregen over een groot deel van de grens met Tadzjikistan, Oezbekistan en T..

