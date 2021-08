Branden bedreigen Turkse badplaatsen

Enorme branden bedreigden dit weekeinde badplaatsen in Griekenland, Italië en Turkije. In dat laatste land werden duizenden toeristen uit badplaatsen geëvacueerd. De ergste vuurhaarden zijn onder controle, zo stellen de autoriteiten maandag. Maar de hitte en het brandgevaar zullen naar verwachting nog een tijd aanhouden.

Amsterdam

In Turkije hebben de natuurbranden het hevigst huisgehouden. Daar kwamen zeker acht mensen om, onder wie een Duitse vrouw. Enkele honderden mensen raakten gewond en duizenden omwonenden en toeristen werden geëvacueerd.

De branden begonnen donderdag en troffen in eerste instantie vooral rurale gebieden, waar de vlammenzee landbouwgrond en vee opslokte. In gesprek met de regeringsgezinde krant Daily Sabah zei een boer nog nooit zo’n brand gezien te hebben. ‘Dit is niet normaal. Dit was de hel.’

Door de harde wind werd het vuur van de dunbevolkte gebieden naar de drukbezochte kust geblazen. Duizenden toeristen die vakantie vierden aan de Turkse Rivièra moesten daar worden geëvacueerd. Het vuur bedreigde onder meer de kustplaatsen Mar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .