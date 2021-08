Haalt het wat uit wat ze in Amerika doen, 100 dollar bieden aan wie zich laat vaccineren?

Amsterdam

Terwijl het aantal coronagevallen in de Verenigde Staten met tientallen procenten per week stijgt, stagneert het vaccinatietempo er. Nederland heeft omgerekend naar inwoneraantal meer inwoners ingeënt dan de VS, terwijl dat land zoveel voortvarender van start ging. Het probleem zit hem in de mate waarin Amerikanen bereid zijn om een prik te komen halen.

Enkele staten boden al geldbedragen aan om de vaccinatiebereidheid omhoog te krijgen, of ze deelden loten uit. Wat de regering-Biden betreft krijgen alle niet-gevaccineerde Amerikanen die worden gevaccineerd 100 dollar (84 euro).

Uniek is de strategie niet: Serviërs krijgen sinds mei zo’n 25 euro bij vacccinatie. Ook op andere manieren wordt beloond. Tsjechië geeft ambtenaren ..

