Colombiaanse boeren vluchten voor bendes. ‘De overheid is totaal niet in staat om hen te beschermen’

Ontheemde Colombianen in Ituango staan in de rij voor voedsel bij een school die als opvangcentrum wordt gebruikt.

Ituango

In de Colombiaanse stad Ituango speelt zich volgens de autoriteiten een ‘humanitaire crisis’ af. In de afgelopen twee weken kreeg de plaats in de noordwestelijke provincie Antioquia plotseling te maken met de komst van ruim vierduizend inwoners van plattelandsgebieden in de omtrek. Zij verlieten hun huizen en landbouwgrond vanwege doodsbedreigingen en een toename van geweld door de vele drugsbendes en rebellengroepen die in Antioquia actief zijn. Volgens sommige berichten zouden gewapende groepen de boeren hebben gesommeerd het gebied te verlaten.

Na de komst van de vluchtelingen vroeg het wanhopige bestuur van Ituango de landelijke regering van president Iván Duque om hulp. De agrariërs verblijven onder meer in scholen, sportzalen..

