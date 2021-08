Aangespoelde vinvis in Terneuzen en bosbranden in Turkije: 7 dagen in 7 foto’s

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzoeken een dode vinvis op de kade in de haven van Terneuzen. Het 15 meter lange dier werd aangetroffen op de bulb van een schip, dit is het onderste gedeelte van de boeg.

Westerkerk verlicht in regenboogkleuren

De Westerkerk in Amsterdam is verlicht in de regenboogkleuren. Het initiatief is van de KRO-NCRV.

beeld anp / Ramon van Flymen