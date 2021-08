‘Duitse politici willen af van gratis sneltesten’

Niet-gevaccineerde Duitsers moeten later dit jaar waarschijnlijk zelf gaan betalen voor hun sneltesten. Die zijn nu nog gratis, maar regeringspartijen CDU/CSU en SPD willen dat volgens bronnen van de krant Bild veranderen als alle Duitsers de kans hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Dat betekent dat niet-gevaccineerde burgers mogelijk in september of oktober zelf moeten afrekenen als ze naar een testlocatie gaan. Dat kan de schatkist volgens Bild miljarden besparen. Voor niet-gevaccineerde Duitsers is het gevolg dat sommige uitstapjes duurder worden. Ze kunnen bijvoorbeeld een testuitslag nodig hebben voor restaurantbezoek.

De autoriteiten hebben formeel nog niet bevestigd dat straks moet worden betaald voor de testen. ‘Minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft weken geleden al gezegd dat hij het denkbaar acht dat testen op enig punt niet meer gratis zijn voor niet-gevaccineerden’, liet het ministerie van Spahn weten aan persbureau DPA. ‘De precieze datum moet nog worden vastgesteld.’

