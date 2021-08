Lukt het om corona te vergeten op vakantie? ‘Het is hier echt alsof er geen virus is’

Amersfoort

Voelt de zomervakantie 2021 weer een beetje zoals normaal en lukt het om corona, al is maar voor even, te vergeten? We vroegen het Nederlanders die weer ‘ouderwets’ naar Zuid-Europa togen.

Koen (36) en Leonie (31) Kol uit Assen

Bestemming: Italië



Leonie: ‘Vorig jaar was de eerste keer dat we in Nederland bleven en niet naar ons geliefde Italië konden, dus we stonden wel te popelen om weer een echte zonvakantie te beleven. Dus zodra het weer mocht van de regering, gingen we plannen. En het is heerlijk hier aan de Adriatische Zeekust. Onze drie kinderen vermaken zich in het zwembad, op het springkussen en met allerlei campingactiviteiten. Van afstand houden is er totaal geen sprake, het i..