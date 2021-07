Amerika evacueert tolken uit Afghanistan

De Amerikaanse autoriteiten hebben een eerste groep Afghaanse medewerkers naar de Verenigde Staten gevlogen in het kader van een operatie om personeel uit Afghanistan te halen. President Joe Biden sprak in een verklaring over een ‘belangrijke mijlpaal’.

Washington

Amerikaanse troepen vertrekken na twintig jaar uit Afghanistan en dat leidt tot grote bezorgdheid onder Afghanen die bijvoorbeeld als tolk of chauffeur voor de VS hebben gewerkt. Zij vrezen voor wraakacties nu de moslimextremisten van de taliban daar steeds verder oprukken.

De eerste groep geëvacueerde Afghanen bestaat volgens Amerikaanse media uit ongeveer tweehonderd personen. Zij vertrokken vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Fort Lee in Virginia. President Biden bevestigde vrijdag dat die eerste vlucht van ‘Operation Allies Refuge’ is geland. De Afghanen konden rechtstreeks naar de VS vliegen omdat al achtergrondchecks zijn uitgevoerd door de inlichtingendiensten. Ze mogen in Fort Lee hun visumaanvraag afronden. Ook ond..

