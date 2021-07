Diverse aspecten van klimaatverandering nu al onomkeerbaar

Diverse ‘kantelpunten’ van de klimaatverandering zijn bereikt of al gepasseerd, waarschuwen internationale wetenschappers in een overzicht van recente veranderingen. Het nieuwste Britse klimaatoverzicht komt tot dezelfde conclusies.

Op veel plaatsen waren deze maand zware overstromingen, zoals hier in Dinant in België, maar ook in Duitsland, Nederland, Londen en China.

Washington -Londen

Op verschillende delen van de aarde heeft de klimaatverandering het kritieke kantelpunt genaderd of is het dat al gepasseerd. Dat schrijft een groep wetenschappers in het blad Bioscience van het Amerikaanse instituut voor biologische wetenschappen. Volgens hen vertonen diverse onderdelen van het wereldwijde klimaatsysteem tekenen van onherstelbare veranderingen. De onderzoekers behoren tot een groep van 13.900 wetenschappers die de ‘World scientists’ warning of a climate emergency’ hebben ondertekend.

verstrekkende gevolgenVan de 31 cruciale kenmerken die ze de afgelopen twee jaar volgden, bleken er 18 alle voorgaande records te hebben gebroken. Sommige van die veranderingen hebben verstrekkende gevolgen. Zo..

