Ondanks de versoepelingen, dalen de besmettingscijfers in het Verenigd Koninkrijk. Hoe komt dat?

Terwijl in Nederland de coronabesmettingen na de versoepelingen van 26 juni razendsnel opliepen, dalen ze in het Verenigd Koninkrijk juist nu haast alles weer mag. Het verschil tussen ‘dansen met Janssen’ en ‘dansen met Johnson’? De timing van de Britten was beter.

Londen

Neil Ferguson was niet gerust op ‘Freedom Day’. Aan de vooravond van de versoepelingen voorspelde de vooraanstaande Britse epidemioloog dat het Verenigd Koninkrijk vrijwel zeker afstevende op 100.000 nieuwe besmettingen per dag. Een kleine twee weken later bleek ‘Professor Lockdown’ veel te somber te zijn geweest. In een week tijd is het aantal dagelijkse besmettingen met 40 procent gedaald naar ongeveer 27.000, al was woensdag en donderdag een kleine toename te zien. Wat is er aan de hand?

De geleerde van het Imperial College London was niet de enige die de alarmbel luidde bij het voornemen van Boris Johnson om op 19 juli het land geheel van het slot te halen. In het medisch vakblad The Lancet schreef een groep wetenschapp..

