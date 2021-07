Grondslag Europees beleid klopt niet: migratie naar Europa niet in handen maffia

Dakar

Dat blijkt uit een onderzoek van journalist Lex Rietman in samenwerking met lokale collega’s in Gambia en Senegal. Zij spraken – veelal in hun eigen taal – met honderden directbetrokkenen en deskundigen over clandestiene migratie. Rietman is correspondent in Spanje voor deze krant. Zijn onderzoek verschijnt deze week onder meer in De Groene Amsterdammer en het Nederlands Dagblad. De meeste ‘reisagenten’ die migranten overzetten per boot, zijn bekenden in de gemeenschap, blijkt uit het onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om lokale vissers die niets meer vangen, doordat Aziatische en Europese trawlers tot dicht bij de kust komen en de zee leegvissen.

Dat is een andere werkelijkheid dan het beeld dat Europese leiders steeds schetsen o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .