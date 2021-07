China is sterker dan president, partijvoorzitter en opperbevelhebber Xi Jinping

'Het Bestuur van China' van president, partijbaas en opperbevelhebber Xi Jinping is tegenwoordig ook verplichte kost in Hongkong.

China heeft geen beste reputatie. De Oeigoeren, Tibet, Taiwan en Hongkong kunnen ervan meepraten, de repressie in hun gebieden neemt juist door de kritiek toe. Steeds grotere stukken oceaan worden als Chinees territoriaal water beschouwd. Een gulden onderzoekscommissie met Marion Koopmans bleek op de virale markt van Wuhan geen daalder waard. Ook al wordt het bedrijf geweerd van de 5G-markt, Huawei biedt nu al overal in het westen een luisterend oor. En moeten we voordat we niet naar het WK Voetbal in Qatar gaan niet eerst afzien van de Olympische Winterspelen, in de Chinese hoofdstad Peking?

Al deze ontwikkelingen dateren van de laatste anderhalf jaar. De Chinese president, par..

