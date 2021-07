Iraniërs demonstreren omdat zij dorst hebben, als antwoord krijgen ze geweld

Door ernstige droogte en wanbeleid komt er bijna geen water uit de kraan in de Iraanse provincie Khuzestan. Demonstranten die om aandacht vragen, kunnen rekenen op een gewelddadige reactie van de regering.

Brug over de Zayandeh Rud-rivier in Isfahan.

Isfahan

Een doodgewoon glas water, dat zou niet te veel gevraagd moeten zijn, maar in de Iraanse provincie Khuzestan komt al weken bijna niets meer uit de kraan, alleen een dun, bruin straaltje viezigheid. Mensen zijn uit wanhoop de straat op gegaan om te protesteren. ‘We hebben dorst’, klinkt het uit vele monden.

Twee weken geleden waren het kleine groepjes die in de stad Ahvaz hun stem durfden te laten horen, maar de massa werd snel groter en de protesten zijn overgeslagen naar steden in de rest van het land. Ook in Teheran, Mashhad, Isfahan en Karaj demonstreren mensen nu uit solidariteit met de inwoners van Khuzestan.

De regering slaat hard terug: op (niet te controleren) filmpjes die op sociale media zijn geplaatst, is te zien hoe er m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .