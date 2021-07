Zeventig jaar Vluchtelingenverdrag staat in schril contrast met de realiteit in Libië

Op 6 juli werden 369 migranten vanaf een grote houten boot in de Middellandse Zee voor de kust van Libië gered door reddingsschip Ocean Viking.

Den Haag

Woensdag was het zeventig jaar geleden dat het Vluchtelingenverdrag van 1951 werd aangenomen. Volgens UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, is het ‘dringender dan ooit’ vast te houden aan de fundamentele principes van het verdrag. ‘Dankzij het verdrag zijn miljoenen levens gered. Het is van cruciaal belang dat de internationale gemeenschap haar principes verdedigt’, zegt Filippo Grandi, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Het jubileum van het Vluchtelingenverdrag staat in schril contrast met de realiteit aan de Europese grenzen. Alleen dit jaar zijn er alweer ruim 1100 mensen omgekomen in de Middellandse Zee op de route naar de Europese Unie. Hoe het continent omgaat met vluchtelingen en migranten is al jaren de ‘..

