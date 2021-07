De aarde is nu alweer leeggeroofd voor dit jaar. Earth Overshoot Day valt een maand eerder

Morgen is het Earth Overshoot Day, de dag waarop we met ons allen alles hebben gebruikt wat de aarde in een jaar kan produceren. Zoals we nu leven, hebben we eigenlijk 1,7 aardbollen nodig.

Een jongen loopt door een opgedroogd landbouwgebied in het Saadiya-gebied, ten noorden van Diyala in het oosten van Irak.

Brussel

De uitputting van de aarde is weer op hetzelfde niveau als in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Morgen is het ‘Earth Overshoot Day’, dat is de dag waarop de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen heeft gebruikt die de aarde gedurende het hele jaar kan opbrengen. Zoals de mensheid nu leeft en consumeert, wordt er 74 procent meer gevergd van de ecosystemen dan de aarde aankan. Voor het huidige verbruik, zo heeft het Global Footprint Network (GFN) berekend, zijn 1,7 aardes nodig.

Uit de berekening van GFN blijkt dat de koolstofvoetafdruk, CO2-emissie, dit jaar flink is gestegen, met 6,6 procent. Dat is opmerkelijk, omdat de uitstoot van de luchtvaart dit jaar nog steeds minder is dan in 2019, het jaar voor de coronoa-uitbraa..

