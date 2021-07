Belarus beeft: ‘De idioten die nu aan de macht zijn arresteren hun moeders en opa’s’

In een ‘Zwarte Week’ sloot het regime in Belarus tientallen websites en kantoren van de nog onafhankelijke media en ngo’s. Er zijn geen massale protesten en in het Westen ebt de aandacht weg. Maar Ardy Beld heeft wekelijks contact met zijn netwerk.

Vrouwen lopen in verboden rood en wit, een week geleden in Minsk, de hoofdstad van Belarus.

Minsk

‘Tuig en bandieten’. Zo noemde Alexander Loekasjenko een week geleden de onafhankelijke media en mensenrechten-instanties in Belarus. De 66-jarige president, aan de macht sinds 1994, voegde daarna meteen de daad bij het woord. In wat door Wit-Russische opposanten een ‘Zwarte Week’ wordt genoemd werden tientallen kantoren van grotendeels al verboden of tot ‘buitenlands agent’ verklaarde media en non-gouvernementele organisaties gesloten. Websites werden uit de lucht gehaald en wat meer is, tientallen opposanten gearresteerd.

gastgezin

Sinds Loekasjenko op 9 augustus 2020 zijn zesde presidentsverkiezing ‘won’, zijn ruim 35.000 mensen opgepakt. Het aantal politieke gev..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .