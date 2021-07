Zij werden ‘uitgewist’ bij de onafhankelijkheid van Slovenië. ‘Ik heb als hond geleefd’

Ljubljana

Irfan Besirevic werkte begin jaren negentig als ober in het majestueuze Palace Hotel in Portoroz, aan de Sloveense kust. Hij bediende er beroemde politici, zoals de huidige premier Janez Jansa en de eerste president van de republiek, Milan Kucan. Hij vertelt het niet zonder trots, terwijl hij de ene na de andere sigaret rookt in een terrastuin in Ljubljana.

Het land had zich op dat moment, in de nazomer van 1991, net losgemaakt van Joegoslavië. Besirevic’ ouders waren in 1959, toen hij een baby van één jaar was, vanuit Bosnië naar Slovenië gekomen om er te werken. Zelf wist hij niet anders dan dat hij in Ljubljana woonde, Sloveens sprak en er naar school ging, als staatsburger van Joegoslavië. Dat hij een Bosnische moslim was, de..

