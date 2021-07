Rusland knijpt geen oogje meer toe bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië

Syrië heeft met Russische raketsystemen drie Israëlische luchtaanvallen afgeslagen, meldt Rusland. Het is een opmerkelijke ommekeer in de houding van Rusland, dat tot afgelopen week Israël zijn gang liet gaan tegen Iraanse posities in Syrië.

Damascus-Jeruzalem

Afgelopen week heeft de Israëlische luchtmacht de eerste aanvallen op doelen in Syrië uitgevoerd na het aantreden van de nieuwe Israëlische regering. Maar bij de aanvallen werden met Russische Pantsir en Buk-M2E afweerraketten op één na alle Israëlische raketten neergehaald, meldde de Russische schout-bij-nacht Vadim Kulit zaterdag. Israël viel maandag op een onderzoekscentrum aan van het Syrische leger in Safira bij Aleppo, woensdagavond een Iraanse militaire basis bij al-Qusayr in Homs en in de nacht van zaterdag op zondag nog niet bekende ‘installaties’ in Set Zaynab, tien kilometer ten zuiden van Damascus, meldden onder meer de Russische staatsmedia Tass en Sputnik News, het Syrische Sana News en het Iraanse Tasnim ..

