Genocide van Srebrenica ontkennen wordt strafbaar in Bosnië en Herzegovina

Het ontkennen van de genocide van Srebrenica, waar in juli 1995 ruim achtduizend Bosniakken werden vermoord, kan in Bosnië en Herzegovina binnenkort bestraft worden met een gevangenisstraf tot vijf jaar.

Amsterdam

Ook het bagatelliseren of goedpraten van misdaden die zijn gepleegd tijdens de Bosnische oorlog wordt strafbaar, net als het verheerlijken van oorlogsmisdadigers, bijvoorbeeld door straten of publieke gebouwen naar ze te vernoemen.

Dat maakte de vertrekkend Hoge Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties (VN), de Oostenrijker Valentin Inzko, vrijdag bekend. De post van Hoge Vertegenwoordiger werd gecreëerd na het einde van de oorlog en heeft nog altijd relatief veel macht in het verder diep verdeelde Bosnië en Herzegovina. Het land is een lappendeken van etnische groepen waarvan de drie belangrijkste - de Kroaten, de Serven en de Bosniakken - sinds de oorlog allemaal hun eigen federaties of deelrepublieken besturen. Inzko, die de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .